“وليامز” تلتقي المنفي واللافي.. وتؤكد أهمية الحفاظ على الهدوء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي المستشارة الأممية الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم، بطرابلس؛ من أجل استعراض آخر المستجدات في ليبيا.

ونوّهت “وليامز” بروح التوافق التي أظهرها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأكدت أهمية الحفاظ على أجواء الهدوء.

من ناحية أخرى، التقت ويليامز، أمس، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة لمناقشة التطورات الأخيرة والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتكليف رئيس وزراء جديد.

وجددت “ويليامز” التأكيد على أهمية عمل جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي، وقبل كل شيء؛ الحفاظ على الهدوء على الأرض؛ من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية