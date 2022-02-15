الحاجي: الدبيبة نجح بنزوله للشارع واحترام مشاعر المواطنين

أكد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن “عبد الحميد الدبيبة نجح بنزوله للشارع واحترام مشاعر المواطنين”.

وقال «الحاجي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إننا “ندعم مشروع الانتخابات وﻻ ندعم أشخاص”، معقبًا؛ “ندعم مشروع الانتخابات للتخلص من الجيف التي تمشي على بطونها وتبيع الوطن وأصوات الشعب لمن يشتري مقابل رواتب مغرية ومصالح شخصية.. وليس دعم «للدبيبة»”.

وأضاف؛ “الفارق أن «دبيبة» كان أفضل من عرضتهم بعثة اﻷمم المتحدة من اختيارات الكولسة ومواخير المرابيع التي تفرز لنا البعثة من خلالها من تكلفهم”.

وأوضح أن “«دبيبة» نجح حتى الساعة بنزوله للشارع واحترام مشاعر المواطنين ونشاطه الخدمي اليومي الذي يمس الحياة اليومية للمواطن، مستفيدا من تجارب وأخطاء من سبقه، وكذا جديته في تحديده موعد اﻹنتخابات «بانحيازه» إلى خيار السواد اﻷعظم من الشعب الليبي”.