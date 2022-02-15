بوفايد يدعو لمحاصرة الدولة والرئاسي والحكومة وتعطيل النواب والدولة

العنوان – طرابلس

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد لحصار فندقي ركسوس والمهاري والبعثة الأممية ومفوضية الانتخابات والرئاسي والحكومة.

واشترط بوفايد في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن يكون المطلب الموحد هو تعطيل عمل مجلسي النواب و الدولة فورا (إرحلوا).

وأضاف عضو المجلس أنه لابد من فرض اعتماد مشروع الدستور المتكامل كأساس وقاعدة دستورية متينة لدورة انتخابية واحدة.

ودعا إلى مطالبة الرئاسي بتحمل مسؤوليته وإصدار القوانين الانتخابية بمراسيم رئاسية طبقا للأساس الدستوري.

وأخير أكد على المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية يونيو القادم.