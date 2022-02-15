إطلاق النسخة التجريبية من “المراسل الرقمي”.. تعرّف على أهدافها

أعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية عن إطلاق النسخة التجريبية من منظومة المراسل الرقمي.

جاء ذلك التطور في إطار تنفيذ استراتيجية ليبيا الالكترونية، وبدعم مباشر من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سالم عبدالله الدرسي؛ لمشروعات التحول الرقمي.

وتهدف النسخة التجريبية من منظومة المراسل الرقمي إلى إرسال المراسلات إلكترونيًا بين ديوان رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية التابعة للديوان.

وفي هذا السياق، قال مدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الدكتور علي الروياتي، إن هذه المنظومة نفذها فريق من الهيئة قبل ربطها بالشبكة لتكون آمنة تمامًا.

وشدد “الروياتي” على أن النسخة التشغيلية ستكون جاهزة للعمل خلال الأيام القليلة القادمة.

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