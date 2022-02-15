طرابلس الكبرى تغادر المستوى الوبائي الخامس – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الثلاثاء. إن طرابلس الكبرى تغادر المستوى الوبائي الخامس.

وأضاف السايح أن موجة سريعة كانت على طرابلس والتمدد الوبائي أفقي ونتمنى أن يستقر الوضع قريبا.

وتابع مدير المركز. :”الآن انخفاض من المستوى الخامس إلى الرابع شيء والفضل للتطعيمات”.

وأكد السايح بالقول :”هذا درس لنا إذا كنا نريد أن نودع الجائحة علينا بأخذ اللقاح بجرعاته كاملة، بادروا بالتطعيم”.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح. قال في 04 فبراير الجاري. إن هناك زيادة في الانتشار واضحة لـ”كورونا” في آخر ثلاث أسابيع.

وأضاف السايح :”تقريبا أغلب البلاد في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة”.

وأكد أن موجة رابعة سريعة. وقال :”أيضا نشهد زيادة في عدد المطعمين في البلاد ولزيادة هذه النسبة نبدأ يوم الثلاثاء القادم في حملة تحت إسم معاكم للستة”.

وأشار إلى أن كل المراكز والمجمعات ستشتغل يوميا للساعة السادسة مساءً وهذا لتغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخذ اللقاح.