الهلال الأحمر درنة: انتشال جثة مجهولة الهوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشال جثة مجهولة الهوية ونقلها إلى ثلاقة مستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع درنة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تلقى بلاغ من النيابة العسكرية درنة بالتنسيق مع جهاز الامن داخلي درنة وجهاز مخابرات درنة بشأن وجود جثة مجهولة الهوية بمنطقة الفتائح.

وأشار الهلال الأحمر إلى انطلق فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة مساء أمس الاثنين لانتشال جُثة مجهولة الهوية(رفاة) ونقلها إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي.