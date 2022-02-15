الخارجية تكلف لجنة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تكليف لجنة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المكلفة أنهت زيارتها للجزائر و تابعت خلالها مع السفارة الليبية أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم .

وأضافت أنه تمت مناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في جمهورية الجزائر.

وأكدت أنه تم استعراض إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم .

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع السلطات الجزائرية قامت اللجنة بزيارة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر ووقفت على أوضاعهم ، واستمعت إلى مطالبهم ، ووفرت لهم احتياجاتهم .