الخارجية تكلف لجنة لتفقد السجناء الليبيين بالجزائر

أنهت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الخارجية لمتابعة ملف السجناء الليبيين في الخارج زيارتها إلى الجزائر، حيث نسقت مع السفارة الليبية بخصوص أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وكيل الوزارة لشؤون المغتربين رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج محمد سعيد زيدان.

وناقشت اللجنة العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه ملف السجناء الليبيين في جمهورية الجزائر، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين واستيضاح الإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم.

وبالتنسيق مع السلطات الجزائرية؛ قامت اللجنة بزيارة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ولايات الجزائر كافة ووقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم ، ووفرت لهم احتياجاتهم.

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