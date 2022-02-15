وزارة الصحة: 120 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن 120حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 208حالة وإجمالـــي الحالات الموجودة بالأقســام 88 حالة فيما بلغ إجمال عدد الوفيّــات 16 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة بلغ 39 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 25 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ2,104,421 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ1,051,435 شخص فيما تلقى49,197 شخص الجرعة التعزيزية.