مكافحة الأمراض: 2,490 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2,490 إصابة بفيروس “كورونا”، أمس الاثنين، و132 حالة حرجة.

وبحسب بيان “المركز” الصادر اليوم الثلاثاء؛ فقد تماثل للشفاء 4,053 مصابًا، وتُوفي ثمانية آخرون.

وأشار البيان إلى أن نسبة الحالات الإيجابية بلغت 28,8% من إجمالي 8,630 عينة تم تحليلها؛ فيما جاءت نتائج 6,140 عينة سلبية.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المسجلة في ليبيا، منذ ظهور الوباء، إلى 475 ألفًا و604 حالات، منها 42 ألفًا و921 حالة نشطة، فيما تعافى 426 ألفًا و540 حالة، وسُجلت 6143 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,104,421 شخصًا، وتلقى 1,051,435 الجرعة الثانية، بينما تلقى 49,197 شخصًا الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,205,053 جرعة.

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