الروياتي: القوة الحقيقية والفاعلة والشرعية الموجودة ستتماهى مع أي تغيرات سياسية يرتضيها الشعب

قال الناشط السياسي أحمد الروياتي إن الحكومة لا شك بأنها صاحبة مصلحة في البقاء وحتى آخر رمق. مشيرًا إلى أن عبد الحميد الدبيبة لم يكن استثناء، لكن لم يتوقع منه، كونه غير منخرط في العمليات الحربية في السابق كما يقر هو وأنه لم يأتِ إلا من أجل السلام، وإذا به يحشد أو يحاول إثارة العمليات الحربية في الترهيب والتفزيع بها.

الروياتي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “بانوراما” أمس الأحد إلى أن في تقديره هذه خطوات جريئة وغير منطقية وغير واقعية، رغم الآلة العسكرية الأخرى التي تجابه هذه الآلة وتقسيم المؤيدين والرافضين، وما حصل ربما ليست حكومة فقط.

وأضاف: “تيار التأزيم منذ 2011 والكل يعرفه يأزم كل خطوة سياسية ولديه مخاوف دائمة لا تنتهي، وهو ما يعرف بتيار ساحات الثورة، ودائمًا يحاول أن يحرك النعرات والإشكاليات لتعطيل أي مشروع لا يرى فيه مصلحته أو لديه مخاوف معينة فيه، وبالتالي الكل اليوم حتى على مستوى الشارع الليبي لاحظنا أن ما حصل هو توافق فعلي وحقيقي كنا نبحث عنه منذ سنوات”.