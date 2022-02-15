عقيلة صالح يؤكد لـ”اشتية” موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية

العنوان – القبة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية موقف ليبيا وشعبها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد عقيلة صالح خلال استقباله اشتية في مدينة القبة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ .

ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني مواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وأشاد اشتية بدور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ” الداعم للقضية الفلسطينية.