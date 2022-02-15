قويرب: على الليبين وكل النخب مساعدة مجلسي النواب والدولة لانتزاع القرار الليبي من الإرادة الدولية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب عز الدين قويرب على ما تشهد البلاد من أحداث بعد قرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاآغا بتشكيل الحكومة، وآخر المستجدات ولقاء ستيفاني وليامز بكل من عبد الحميد الدبيبة وباشاآغا.

قويرب قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن ما حدث هو أحداث صنعت بشكل خاص على تراب هذا الوطن ومن أطراف وطنية خالصة وصناعة ليبيا، تم في تقديره انتزاع الإرادة الليبية وإعادتها لليبيين.

وتابع: “بخصوص زيارة ستيفاني وليامز لطرابلس ورئيس الحكومة الحالي الدبيبة، الذي ما زال هو رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى أن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة وتتم إجراءات التسليم والاستلام، والتي نأمل أن تتم في ظروف ديمقراطية وسلسلة والبعثة تزور أشخاصًا وبلديات ليست لها علاقة بالسياسة، زيارتها طبيعية جدًا، لمعرفة الترتيبات وتسوية بعض الأمور بين رئيس الحكومة الحالي والمرتقب وهكذا ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يعطى قدرًا أكبر من قدره”.

كما أضاف: “خاصة أن ستيفاني عمليًا هي امتداد للمبعوث السابق وهو غسان سلامة، وهي التي أكملت نصوصًا مشوهة والقراءة الخاطئة للواقع الليبي في 2019، والتي أنتجت ما يعرف بلجنة الـ 75 والتي تم اختيارها لتكون أي معايير واضحة بالنسبة لليبيين، ستيفاني كانت تلميحاتها الأيام التي فاتت ضد هذا القرار، والسفراء الأجانب كالسفير البريطاني في ليبيا كانوا يلوحون بعدم القدرة والاعتراف على المضي في مثل هكذا خطوات”.

ولفت إلى أن هذا مشروع لا يوجد فيه عواطف وواقعي أكثر من أي مشروع مضى، وليس من السهل أن تقبل هذه الأطراف التي تحاربت في بعضها وتدخل في اتفاق رجولي واضح ويتضمن محددات واضحة ومتفق على نقاط محددة وعلى الأهداف وغيره، مبينًا أن ما ساعد في إخراج هذا المشهد هي الظروف الدولية وانشغال العالم.

وأردف: “كنا نعرف بأن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن التركيز على المسألة الليبية في الفترة الأخيرة، وبدت تحتدم الأمور في أوكرانيا، والأمر الآخر فشل مجلس الأمن بتعين مبعوث أممي، ونحن الآن أمام هذه التجربة البسيطة نحتاج لتقييم الوضع، تمكنا من صنع شيء كليبين مهما كانت خلافاتنا وحجم الهوة والمشاكل التي بيننا، تمكنا من صناعة اتفاق بدون رئيس بعثة للأمم المتحدة، ستيفاني هي مجرد موظفة ومستشارة فقط للأمين العام، وهي قد لا يشملها الهيكل التنظيمي للبعثة، ممكن أن تكون شيئًا آخر غير هيكلية البعثة”.

أما بشأن الذين حاولوا بداية عرقلة إزاحة الدبيبة وتكليف باشاآغا برئاسة الحكومة، هل هم قادرون على الاستمرار في معارضتهم أو محاولة العرقلة؟ أوضح أنهم غير قادرين ما دام الليبيين في شبه اتفاق على هذا المشروع.

واستطرد حديثه: “نحن نستخلص التجارب وهذه تجربة مهمة الآن، لما نتفق والآن النبرة الأقوى هي لليبيين أنفسهم، وبالتأكيد الاعتراف الدولي جزء من المسألة وهذا قد يأتي لاحقًا، ولكن الجيد أنه لم يكن أي طرف فاعل من الأطراف الدولية يرتب لمثل هذا الشيء ويتوقع حدوث هذا الشيء، باستثناء مصر والتي تعتبر دولة جارة وشقيقة وأغلب لقاءات الأطراف تمت على أراضيها بحكم الترابط والقربة بين الليبيين والمصرين. بريطانيا موقفها سلبي بالمطلق، في تصريحات وردت وإحدى الجلسات كان مجلس النواب يريد أن يتخذ قرارات ضدها بإبعادها وإعلامها أنها غير مرغوب فيها على الأراضي الليبية”.

وأشار بالقول: “هذا الاتفاق صنيعة الليبيين على غفلة من المجتمع الدولي أو لأسباب وظروف، الوضع المأساوي الذي وصلت له حكومة الدبيبة والتي جاءت أساسًا كطرف ثالث بين طرفين خارجين من حرب والدبيبة في شخصه قال إنه ليس له علاقة مباشرة بالحرب ولم يكن طرفًا من أطرافها، ولكن ما كان خلف عبد الحميد الدبيبة والذين هم بعض مستشاريه والأطراف السياسية التي دفعت تجاه قائمته في جنيف ومنها التيارات الإسلامية المتشددة، الآن أصبحت الأمور تتمايز، هناك إسلاميون قابلون لحد ما بالعمل السياسي، وأصبحوا ينبذون كل سلوكياتهم السابقة من دعم للتطرف وغيره”.

وقال: “الطرف الذي أخر العملية السياسية ونغص الدنيا ليسوا الإخوان المسلمين، بسقوط القائمة التي دعموها في جنيف خرجوا شبه تمامًا من العملية السياسية من فترة سنة، ومن احتكر العملية السياسية بالكامل وجيرها لمصلحته، وجير الدبيبة التي أتت به اتفاقيات أطراف جيرت لصالحه الجماعات الأكثر تشددًا، الليبية المقاتلة ومن يدور في فلكهم وهذه واضحة لا تحتاج لكلام، جماعة الإخوان المسلمين ولو نرى الكبتي وهو الذي يعتبر أصل هذه الجماعة، هو قرب لتيار المقاتلة منه لتيار محمد صوان وغيره، بالتالي لسنا مغفلين أو نضع الناس كلهم في سلة واحدة”.

وبشأن كيفية حصول باشاآغا على الإجماع الكبير من مجلس النواب علق قائلًا: “أنا من الناس لم أكن أريد أن أصوت على تعديل الإعلان الدستوري وتعمدت عدم الدخول للقاعه لحين تم التعديل الإعلان الدستوري، نفسيًا لست قابلًا أن أصوت عليه بمشاركة مجلس الدولة وهذه حقيقة، نحن نتعامل مع المواقف موقفًا بموقف وخطوة بخطوة ومدة بمدة، فتحي فيه المواصفات التي تحتاجها البلاد الآن. ويجب أن تتفق فيها الأطراف القوية ويجب أن يكون لديك شخص قوي وألا تغلط نفس الغلطة الأولى لمحمد الشكري، وهو شخص تمرس وليس غريبًا على المشهد السياسي في ليبيا”.

واعتقد أن عبد الحميد الدبيبة ضحية تغرير المشروع السياسي الذي كان خلفه والقائم على النكاية السياسية في جنيف، وهو لم يكن خلفه توجه سياسي، مشيرًا إلى أن الدبيبة وقع ضحية الناس الذين خلفه وبطانته الفاسدة بكل معنى الكلمة والتيار السياسي الذي خلفه، وحاول أن يستحوذ على القرار السيادي في ليبيا عن طريقه ويقصي كل الأطراف.

قويرب أكد على أن قادة المليشيات أصبحوا بمثابة قادة الأحزاب وليس كما السابق يذهبون ويسألون السياسيين، هم الآن أصبحوا براغماتيين وسياسيين لأبعد درجة، بحسب قوله.

وأضاف: “جماعة أيدلوجية موجودة في طرابلس وستحاول أن تستميت ما لم تحدث تسويات ونتمنى ألا تحدث تسويات مع هذه الجماعة والتي لا تريد وفاقًا بل إخضاع الحكومات لها والسيطرة على القرار السيادي في ليبيا، إذا تكرر الخضوع لها سوف يكون الحكومة تلتفت خلفها ولن تجد أحدًا، مجلس الدولة فيه نوعان من الناس، خالد المشري وجماعته وباقي الأشخاص الذين ربما يتقاطعون ويتقاربون معه في بعض الأمور أحيانًا كثيرة يكونون بعيدين عنه، كان هناك رأين داخل مجلس الدولة ولم يتم الحسم بينهما عن طريق جلسة وتصويت وغيره، وكان القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فردية كالتزكيات”.

وتطرق خلال حديثه للبيان الصادر عن خالد المشري قائلًا: “بالنسبة لمجلس النواب حصل على ما يريد، ما لم يحصل عليه في 2015/ 2016 حصلوا عليه، وهذا اضطرار منا نحن والأمر مؤلم، وهناك تنازلات مؤلمة والإنسان يجد نفسه واقفًا على الباب وليس متأكدًا أيدخل أم لا، كل هذا يهون أمام أن نشكل حكومة قوية وتعبر بنا للاستحقاقات القادمة، نحن خلفنا دستور وانتخابات وتوافق ومرتزقة في ليبيا يجب أن يخرجوا وتحديات تجعلنا نكابد ونتنازل عن بعض قناعاتنا ولتعتبر حسن نية من مجلس النواب هذه المرة، ونرى إن كانوا استطاعوا المضي معنا قدمًا في باقي الاستحقاقات”.

ودعا الليبين وكل النخب لمساعدة الجسمين على استكمال خطوة انتزاع القرار الليبي من الإرادة الدولية ولو بشكل غير كامل، لكن يدعمون هذه الخطوة للوصول لانتخابات وتحرير الإرادة الليبية من كل التدخلات المضرة.

وفي الختام وجه رسالة لرئيس الحكومة: “نتمنى له التوفيق ومن الحواضن الاجتماعية والسياسية والبلديات في المنطقة الغربية تعزيز موقفه ودعم ومساندة القرارات الوطنية التي أثبتت أنها قرارات نابعة من الليبيين أنفسهم”.

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