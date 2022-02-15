اخليل يهاجم “القبي” ويصفه بـ”جلال دسكات” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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هاجم القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. أحد إعلاميي العملية المدعو جلال القبي. ووصفه بـ ” جلال دسكات”.

وقال اخليل في منشورعلى حسابه في “فيسبوك” :”المدعو جلال القبي. أو كما يسميه البعض في مصراته جلال دسكات مشهور قبل عام 2011″.

وأضاف القيادي :”القبي عنده هو وأخوه محل في شارع قهوة الزقدة بوشعالة لبيع دسكات الفجور والخلاعة +18. ولا أريد التطرق لأشياء أخرى أغلبية أهالي مصراتة يعرفونها عن سوء أخلاقه”.

وتابع :”عموما كان لا يملك قوت يومه دخل للإعلام ولا يجيد إلا التطبيل وتلميع الشخصيات الوهمية مثله هو بالضبط”.

ويضيف :”عام 2019 الكل شاهده بوسائل التواصل الاجتماعي يطبل لشخصيات وهمية أمثال عبد الله بادش “الجن”.

وأكد اخليل :”ولا يوم تواجد القبي بالخطوط الأمامية أو له علاقة بها نهائيا. وجميع القادة الميدانين يدركون ذلك جيدا”.

وأشار إلى أنه بعد أن أسس له وزير الثقافة الأسبق حسن أونيس صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي. سلمه معدات وعدد سيارتين خاصة دفع رباعي ومنها اختفى.

وأفاد :”قبيل نهاية الحرب. طبعا تم القبض عليه من قبل مكتب بوسليم لأنه ظهر بمقطع فيديو سابقا يمجد الكانيات في حرب 2018 وحصل “كفوف كويسات”. ومكث يومين في شيلا انفرادية حتى تدخلوا كتيبة 166 وأطلقوا سراحه من عند اغنيوة”.

وقال اخليل :”حاليا نشاهده يتكلم. بهرطقات وكلام فارغ ينم عن جهل وماضي سيئ له ويلمع في المخلوع نظير تسليم مكافاة مالية شهرية وسيارة نوع مرسيدس مثله مثل المهرج الآخر فيصل الشريف”.