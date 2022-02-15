لجنة مُكلفة من وزارة الخارجية تتابع أوضاع السجناء الليبيين بالجزائر

انتهت اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، من زيارتها لدولة الجزائر، بعد متابعة أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم، مع السفارة الليبية.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، على فيسبوك، في بيان، أن تلك الزيارة، تأتي “في إطار متابعة الوزارة لملف السجناء الليبيين في الخارج، وبناءً على تعليمات وكيل الوزارة لشؤون المغتربين رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج؛ امحمد سعيد زيدان.

وأردف البيان، أنه خلال الزيارة، تم “مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في جمهورية الجزائر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم”.

وختم البيان، مبينًا أن تلك الحلول تأتي “بالتنسيق مع السلطات الجزائرية حيث قامت اللجنة بزيارة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر ووقفت على أوضاعهم ، واستمعت إلى مطالبهم ، ووفرت لهم احتياجاتهم”.