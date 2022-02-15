ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 February, 2022

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الامين” اليوم الثلاثاء مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء “علي النويصري”.

ونوقش خلال الاجتماع التعاون والتنسيق الأمني بين الإدارة ومديريات الأمن بالمناطق، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل وإيجاد الحلول اللازمة لحلها بما يساعد في تنفيذ كافة المهام الأمنية المسندة للإدارة ومديريات الأمن في حفظ الأمن وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

كما تطرق الاجتماع الى الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير ووضع الخطط الأمنية التي من شأنها حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

واستمع السيد الوكيل لشروح وافية من قبل مدير الإدارة لواء ” النويصري” حول المهام الأمنية التي قامت الإدارة بإنجازها الفترة الماضية من خلال الإدارات والفروع التابعة لها من عمليات إزالة المباني المخالفة ومنع التعديات على الأراضي وأملاك الدولة والتعاون مع جهات الأمنية الأخرى حسب التعليمات الصادرة من قبل السيد النائب العام.