عقيلة صالح يؤكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على موقف ليبيا الثابت بشأن دعم ومناصرتها اللا محدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، اليوم الثلاثاء، في مدينة القبة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، حيث استعرضا العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان اشتيه قد وصل خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا، والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث وقّع الجانبان مذكرات تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة وفي مجال لاستخدام الوظيفي، إلى جانب مذكرات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

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