العرفي: الجميع يعلم بأن الدبيبة هو من أباطرة المال والرشاوى

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الجميع يعلم بأن عبد الحميد الدبيبة هو من أباطرة المال والرشاوى، بدأت من تونس وجنيف وأثبتت بمقاطع صوتية أو بأموال محولة لدول أخرى لأعضاء من لجنة الـ 75، ليصل الدبيبة لرئاسة الحكومة من أجل أهداف معينة، منها فك التجميد ورفع الحراسة عن أموال شركاتهم الخاصة.

العرفي أضاف في تصريحات لقناة ليبيا الحدث أن “الـ 86 مليارًا لا نعرف أين ذهبت، لا استفادت منها طرابلس ولا فزان ولا برقة، أتمنى من المكلف برئاسة الحكومة الجديدة وهذا ما تعهد به أمامنا أن يحارب الفساد والفاسدين، ولا ننسى أنه حتى أنا في لجنة شكلت للتحقيق مع التعاقدات التي ابرمتها حكومة الوحدة الوطنية والتفتيش والتمحيص والتدقيق لكشف التجاوزات نتمنى من رئيس الحكومة الجديد أن يكون صادقًا حتى في إحاطته ومحاربته للفساد والفاسدين، وأين ذهبت الأموال وفتح تحقيق شامل، باقي الـ ٨٦ أين ذهبت وفي أي أوجه صرف صُرفت؟”.

وأردف: “طريق طوله 24 كيلومترًا بـ 4 مليار لم تكن رائحة الفساد بهذه الطريق، أعتقد 4 مليار تصل من راس جدير لمساعد، الدبيبة لا أعرف في أي دولة يعمل ويشتغل؟ من باب أولى فك المختنقات التي يعاني منها المواطن. لنتفق أن حكومة الدبيبة وفق جلسة منح الثقة التي تم فيها منحه الثقة في سرت رئيس مجلس النواب في نهاية الجلسة والتصويت قال: إن مدة الحكومة تنتهي يوم 24 ديسمبر، الدبيبة لم يأخذ بهذا التاريخ وخرج علينا اليوم ويطعن في شرعية مجلس النواب ومجلس الدولة التي كانت العلاقات فيما بينهم وكل ما يفعله مجلس النواب يتكئ الدبيبة على مجلس الدولة الذي اليوم يتنصل منه”.

ولفت إلى أن ما حصل بين مجلسي الدولة والنواب من توافقات هو لإيصال البلاد لانتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفق تواريخ محددة وأزمنة محددة تعهد بها فتحي باشاغا، مضيفًا: “لماذا جاء باشاغا للحكومة وتم منحه الثقة؟ لأنه تعهد بدمج كل التشكيلات المسلحة وتفكيكها وبمبدأ العدالة في التوزيع ما بين الأقاليم الثلاثة والثروة ما بين كل الشعب الليبي والتنمية في كل أقاليم ليبيا، باشاغا تعهد أن التوافقات ما بين مجلس الدولة والنواب من ضمنها المناصب السيادية وعلى رأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي”.

أما فيما يخص دار الإفتاء فقال: “مجلس النواب أصدر قرارًا بحلها، أقصد الصادق الغرياني الذي ينطبق عليه القول، ولا أشكك وأطعن في إسلامويته، الرجل خرج في فتوى ويكفر مجلس النواب والدولة بعد أن كان يناصر ويتحالف مجلس الدولة ضد مجلس النواب. نحن نسير في الصلح وليس الفتنة التي تخرج بها علينا وتستشهد ببعض الآيات القرآنية وتنسى بعضها التي تدعو للصلح والسلم، من هو الغرياني ليكفرنا ويخرجنا من الملة”.

وعلق على ورود اسم الصادق الغرياني من قبل البرلمان بأنه شخصية تحرض على القتل وعلى سفك الدماء وفي قوائم الشخصيات الإرهابية: “البرلمان يستطيع مطالبة حكومة باشاغا بإلقاء القبض على الغرياني وإحالته للقضاء الليبي وبالتأكيد سنلاحقه قانونيًا على هذه الفتاوى التي لا تجلب شيئًا، الفتنة أشد من القتل وهو يفتن وآن له الأوان أن يخلد للراحة ويستقبل الله بوجه رحب ويدع المجال لغيره من الشباب، ودار الإفتاء ليست عقيمة أن يكون لها أناس تفتي في سبيل المصلحة العامة، وتعطي الفتوى التي بالفعل تقرب القلوب من بعضها”.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الغرياني، وهذا ما سيتم مطالبة رئيس الحكومة القادم به ليتخذ إجراءات رادعه ضد حتى قناة التناصح التي تبث له فتاوى تجلب الفتنة وتقسم الشعب الليبي، بحسب تعبيره.

واستطرد حديثه: “ما تعهد به باشاغا لا بد أن يكون، والعهد كان مسؤولًا، الرجل تقدم ورأى في نفسه الكفاءة وقدم الرؤيا الشاملة لحل شامل ومنحناه الثقة لكل هذه الأسباب، ومصرف ليبيا المركزي سيكون على رأس الهرم بعد الحكومة لتجفيف منابع التشكيلات المسلحة والمليشيات وأين ذهبت الأموال وأين تم صرفها، هناك لجان مشكلة وسيبدأ الحساب ولا نوهم الناس أن فتحي باشاغا لن يحاسب الذين أفسدوا وأهدروا الأموال الليبية، الكل مسؤول حتى نحن أعضاء مجلس النواب مسؤولين أمام الله أولًا ومن ثم أمام الشعب”.

العرفي اختتم حديثه: “نريد أن نرى من فتحي باشاغا على الأرض وهو اختبار له وآخر مسمار يدك في نعش وحدة الدولة الليبية إذا فتحي باشاغا فشل في تحقيق كل الإحاطة والمشروع الذي تقدم به”.