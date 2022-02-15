قويرب: الإخوان وافقوا على تغيير الدبيبة ليس حباً فينا

أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، أن الجماعات المتشددة مثل الليبية المقاتلة تتحكم في الدبيبة وتحتكر العملية السياسية وليس الإخوان المسلمين.

وقال قويرب في تصريحات صحفية له: “لقاء ويليامز بالدبيبة طبيعي فهو لا يزال يترأس حكومة تسيير الأعمال لحين تسليم الحكومة لباشاغا، وقرار تكليف باشاغا صناعة ليبية خالصة ومن أطراف ليبية بعد انتزاع السيادة الليبية من يد الأطراف الخارجية”.

وأضاف “تشكيل الحكومة جاء بتوافق بين أجسام انتخبها الشعب الليبي في صناديق الانتخابات، وويليامز أرادت بزيارتها معرفة الترتيبات الخاصة بتسليم السلطة بين الدبيبة وباشاغا، فويليامز نفسها امتداد لمسار البعثة الأممية المشوه في التعامل مع المشهد الليبي”.

وتابع “تلميحات ويليامز وبعض السفراء الأجانب التي ضد تكليف باشاغا غير مقبولة، والمجتمع الدولي بعيد عن التركيز في المشهد الليبي، بسبب احتدام الأمور في أوكرانيا، وما ساعدنا هو فشل مجلس الأمن في تعيين مبعوث أممي، فالاعتراف الدولي جزء من المسألة وقد يأتي لاحقا، ولكنه لا يعنينا في تلك المرحلة”.

واستطرد “صنعنا خارطة الطريق بسبب الوضع المأساوي الذي وصلت له البلاد الناتج عن سياسات الدبيبة، الذي يصطف بصورة كبيرة حاليًا مع التيارات الإسلامية المتشددة وهم من دفعوه للمنصب.

واستكمل “ظهور طيف في الإخوان قادر على العمل السياسي أمر إيجابي ويمكنه مواجهة الطيف المتشدد داخل الجماعة، والانشقاقات في حزب العدالة والبناء خير دليل، والأطراف المتشددة تحاول احتكار الخطاب الثوري، وهم الطرف الذي يُفشل العملية السياسية وليس الإخوان المسلمين”.

وواصل “من احتكر العملية السياسية حاليا ويتحكم في الدبيبة هم الجماعات المتشددة مثل الجماعة الليبية المقاتلة، ولا ينبغي أن نضع الجميع في سلة واحدة، لأن هناك خلاف حقيقي ومنطقي بين تيارات الإخوان، فهم لديهم خصومة مع الدبيبة لذلك وافقوا على تغييره ولم يكن حبًا فينا”.