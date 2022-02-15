ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

15 February, 2022

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأن إيطاليا وقطر تواصلان مراقبة الوضع السياسي الليبي الداخلي عن كثب في ضوء التطورات في الأيام الأخيرة،داعيًاجميع الفاعلين الليبيين إلى التعامل بأقصى قدر من الشفافية والنزاهة والشمولية من أجل مصلحة الوطن ووحدته واستقراره.

وجاءت تصريحات دي مايو في المؤتمر الصحفي المشترك عقد بمقر وزارة الخارجية الايطالية مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق ما أفادت به وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “خلال جلسة الحوار الاستراتيجي سنحت لنا الفرصة لمناقشة الوضع في ليبيا، ونتفق كلانا على أهمية الحفاظ على وحدة نوايا الدول الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار في ليبيا لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، والتي تسمح بتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي بإجراء الانتخابات”.