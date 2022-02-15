إنقاذ 19 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

تمكنت إحدى السفن التابعة لمنظمة “إس أو إس مديتيرانيه” غير الحكومية من إنقاذ 19 مهاجرًا غير قانوني كانوا يهمون بعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا؛ امرأتان وثلاثة قصر كانوا على متن قارب من الألياف الزجاجية.

وأضافت أن عدد من تم إنقاذهم منذ يوم السبت الماضي، بلغ 247 مهاجرًا، حيث تم إنقاذ 228 عبر أربع عمليات خلال 24 ساعة.

وبحسب المنظمة؛ فإن المهاجرين يحملون 16 جنسية مختلفة، وغالبيتهم من مصر وبنغلاديش وسوريا وإثيوبيا وتونس وساحل العاج.

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