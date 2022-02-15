شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق نهاية مايو

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية إلى 85%، متوقعة دخولها على الشبكة نهاية مايو المقبل.

وأشارت إلى الانتهاء من تركيب توربينة الوحدة، والمحول الرئيسي لها والمولد والمحولات المساعدة على القواعد المخصصة لها، كما وصلت نسبة الإنجاز للوحدة الثانية إلى 50%، حسب بيان على صفحتها بفيسبوك، الثلاثاء.

ولفتت الشركة إلى عقدها دورة تدريبية بمحطة الخمس لمجموعة من طاقم التشغيل والصيانة بمحطة طبرق، كما ستنظم دورة جديدة لمجموعة أخرى من الطاقم السبت المقبل.

وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وبواقع 185ميغاوات لكل وحدة.

وانطلق العمل بمشروع المحطة في 25 يونيو الماضي، حيث جرى صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة الأولى بالمحطة في الخامس من شهر سبتمبر، ثم تثبيت توربينة الوحدة في 24 ديسمبر.