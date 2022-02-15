أول تعليق من أعضاء لجنة “5+5” على التطورات السياسية

أصدر أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” من المنطقة الغربية بيانًا عبروا، من خلاله، عن مخاوف حقيقية باتت تساورهم من أن جهود السلام التي عملت عليها اللجنة خلال الفترة الماضية؛ باتت مهددة ومعرضة للانهيار، بسبب الصراع القائم بين الأطراف السياسية.

ودعا أعضاء اللجنة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية؛ كون الأخطار باتت تحدق بالبلاد، بحسب وصف البيان.

كما وجهت اللجنة دعوة إلى الأطراف المحلية والدولية من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات، باعتبارها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

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