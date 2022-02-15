مجلس النواب يصدر قرار تكليف باشاغا رئيسًا للحكومة

أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراره رقم (1) لسنة 2022، والذي نصت المادة الأولى منه على أن يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ونصت المادة الثانية من القرار ، على أن يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب. وشددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 10 فبراير وإلغاء كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.