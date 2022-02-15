وكيل «الصحة» يناقش سبل تحسين الخدمات العلاجية بالمراكز الطبية في ليبيا

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توفيق عثمان، صباح اليوم، مع مديري المراكز الطبية في مدن طبرق وبنغازي وزليتن، ومدير مستشفى طرابلس الجامعي، سبل تحسين الخدمات العلاجية بالمراكز الطبية في ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عُقِد اليوم، استعرض مسؤولو المراكز الطبية، المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المراكز، جرّاء نقص الإمدادات الطبية، وفق بيان للوزارة اليوم.

«الصحة» تبحث مع ديوان المحاسبة آليات توطين العلاج بالداخل

فيما أكد الدرسي، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة، وتحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية في ليبيا، مؤكدًا وجود توجّه لرفع المعاناة عن المواطنين، من خلال دعم برامج توطين العلاج بالداخل، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، وإمداد المراكز الطبية باحتياجاتها من الأدوية العامة وأدوية إنقاذ الحياة.

والإثنين، بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، آليات توطين العلاج بالداخل.

وناقش اللقاء الذي عُقِد الإثنين، تحسين الخدمات العلاجية بالمراكز الطبية في ليبيا، من خلال دعم البرامج الوطنية للعلاج وفق التخصصات المتاحة للعلاج بالداخل.