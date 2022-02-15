الأجهزة الأمنية تعثر على قذائف هاون وصواريخ جنوب طرابلس

انتشل أعضاء من فريق مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية عددًا من مخلفات الحرب، متمثلة في صواريخ غير متفجرة في منطقة خلة بن عون، قرب العاصمة طرابلس.

كما تمكّن أعضاء الفريق من اكتشاف صاروخ قالوا عنه إنه شديد الخطورة بمزرعة أحد المواطنين بمنطقة الماية، وتم تفجيره في مكان العثور عليه؛ بسبب خطورة نقله من مكان لآخر.

وعُثر كذلك في منطقة العزيزية على قذائف هاون من مخلفات الحرب الأخيرة لم تنفجر بعد، حيث نُقلت بالطرق السلمية الآمنة؛ تمهيدًا لتفجيرها والتخلص منها.

وتسببت مخلفات الحرب في العديد من الوفيات والإصابات بين المواطنين، كان آخرها وفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة الطويبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

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