الحراري يدعو لمراجعة الاستراتيجيات الحالية لمواجهة أزمة الهجرة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن بالغ قلقه من التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة في ليبيا ، مشدداً على أهمية مراجعة الخطط الحالية لمواجهة الأزمة مع الشركاء الدوليين المعنيين بملف الهجرة .

وأكد الحراري أن البرامج الحالية لم تساهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ وهو ما يوجب مراجعتها، مشيراً ألى انه يجب التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من خلال دعم قدرات السلطات الليبية على مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود بالإضافة إلى تنمية المناطق التي أصبحت في مسارات الهجرة، وان ذلك أكثر نجاعة من التركيز فقط على منع المهاجرين من عبور المتوسط او تحسين أوضاع المهاجرين الغير نظاميين في ليبيا .

وأضاف بأن الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار ، وأن الاقتصادي الليبي لا يمكن أن يستوعب الإعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وان التقارير الدولية التي تلقي اللوم على السلطات الليبية لا تراعي الأوضاع السياسية الصعبة وهشاشة المؤسسات في ليبيا والتي تجعل من الصعب على الجانب الليبي أن يواجه الأزمة من جوانبها المختلفة، وتغفل تلك التقارير أيضا الجوانب السلبية لظاهرة الهجرة غير النظامية على البلاد من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية .

ورحب الحراري بالتعاون مع دول الجوار والمؤسسات الدولية ذات العلاقة مؤكدا إن ملف الهجرة والتخفيف من تداعياته أصبح من الأولويات الوطنية .