قزيط: قرارات البرلمان الأخيرة قد ترفض خلال جلسة مجلس الدولة

زعم عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن هناك موجة من الرفض داخل المجلس، بسبب إدارة العملية في المجلس، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة للمجلس ستكون حاسمة وخاصة بالنظر في قرارات مجلس النواب حول اختيار رئيس حكومة جديد وإصدار تعديل دستوري، على حد قوله.

وقال قزيط، في تصريحات صحفية له: “أمام سوء إدارة الملف لعملية التوافق مع مجلس النواب فإن احتمالية رفض الأعضاء لقرارات البرلمان ما تزال قائمة”، بحسب وصفه.

وأضاف “كان من المفترض أن يعرض المرشحون للحكومة برنامجهم أمام مجلس الدولة قبل ذهابهم لمجلس النواب لاختيار أحدهما، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة”، وفقا لتعبيره.