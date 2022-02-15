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تركيا: رفض استئناف صحافيين كشفوا عن مقتل ضباط أتراك بليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض القضاء التركي إجراءات الاستئناف التي تقدم بها محامو خمسة صحافيين أدينوا بالسجن بسبب تغطيتهم لمقتل ضباط استخبارات أتراك قتلوا في ليبيا عام 2020.

ونفى الصحافيون الاتهامات الموجهة إليهم، حيث قالوا إنهم كانوا يؤدون مهامهم كصاحفيين، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلبهم في 28 من شهر يناير الماضي.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة العدل الإقليمية التركية في إسطنبول قد قضت بتأييد حكم سابق بسجن الصحافيين، حيث أيّدت المحكمة الحكم بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر لكلٍّ من أيدين كيسير وفرحات جيليك ومراد أجيرل، كعقوبة للكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة الاستخبارات، كما أيدت عقوبة السجن لـ 3 سنوات و9 أشهر بحق باريش بهليفان وهيليا كيلينتش عن التهمة نفسها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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