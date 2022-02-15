الغالبية بالأعلى الدولة تدعم تعيين باشاغا رئيسا للحكومة

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أيّد 75 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، ما صدر عن مجلس النواب الخميس الماضي بشأن التعديل الدستوري واختيار فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديد خلفا لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

ووصف الأعضاء بمجلس الدولة بأن دعوة بعض أعضاء المجلس لمناقشة التعديلات بأنها خطوة “عديمة الجدوى”.

يأتي ذلك بينما اعترض 54 عضوا من مجلس الدولة على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة. واعتبروا انه “باطل لمخالفته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وأكد الأعضاء الـ75، في بيان، على أن تصويت مجلس النواب على الإعلان الدستوري الثاني عشر جاء عقب التوافق بين لجنتا خارطة الطريق في المجلسين.

تفاهمات رسمية

كما أكدوا أن ما صدر عن مجلس النواب يعد تفاهمات رسمية جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة.

وذكروا أن “بنود التعديل الدستوري المقترح تحوي ضمانات تنهي المرحلة، ولا تعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، ولا تعد تمديدا لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد”.

تعيين باشاغا

وأكدوا أن إجراءات سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والذي تزامن مع نهاية ولاية الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.

وأوضح الأعضاء، أن آلية اختيار السلطة التنفيذية تمت بالاتفاق بين المجلسين بأن يتحصل المترشح على ثلاثين تزكية من أعضاء مجلس الدولة وأربعين من أعضاء البرلمان وهذا ما تحقق فعلا. لافتين إلى أن فتحي باشاغا تحصل فقط على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية.

دعوة للالتزام

وشددوا على ضرورة الالتزام بالتفاهمات المبدئية بين المجلسين. والمتعلقة بفصل المسارات ومعالجة المسار الدستوري المتعلق بالانتخابات، والتي تم عرضها في صيغتها النهائية على أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

واختتموا، “نضم أصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركائنا من أعضاء مجلس النواب وزملائنا بالمجلس الأعلى للدولة. بالعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة. وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل. وذلك بالعمل على تنفيذ ما تم اقراره في هذا التعديل”.