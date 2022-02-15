وكيل هيئة الرقابة الإدارية للدبيبة: قرار تشكيل لجنة اعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب يساهم في خلق حالة من الفوضى

وجه وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضوء، خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وكيل الهيئة، وفي خطابه الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قال: ” في إطار المهام المناطة بهينة الرقابة الإدارية وفقا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعملا بأحكام نص المادة (25) من القانون المتعلقة باختصاصات الهيئة (دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول با للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها) تولت الهيئة دراسة قراركم رقم (82) لسنة 2022م، بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة أعداد مسودة مشروع قانون لانتخابات البرلمانية وهو ذات التاريخ الذي تم فيه تسمية رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب في جلسة علنية”.

وتابع: “ومن خلال دراسة الهيئة لقراركم المشار إليه تبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة مما يستوجب عدم العمل به بسبب نص الإعلان الدستوري أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في الدولة ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وهو المسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى”.

وأضاف: “كما نصت المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي الليبي على الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، والالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن الحكومة تقود الجهاز التنفيذي وتعمل على تنفيذ برنامجها وفقا للإعلان الدستوري، ونصت وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليي في الفقرة (4) من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب وهو ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت”.

وتابع: “عدم الالتزام بقرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021، بشأن سحب الثقة من الحكومة واستمرارها حكومة تصريف الاعمال، ونص المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب على إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال الى حين تكليف حكومة جديدة”.

وأضاف: “أن الاعمال التي يحق لحكومة تسيير الاعمال اتخاذها هي تلك التي لابد منها لتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظائفها الإدارية اليومية ويعد هذا القيد من المبادئ العامة القانونية التي ينبغي احترامها تحت طائلة ابطال أي قرار إداري متخذ من حكومة تسيير الأعمال يكون خارجا عن نطاق هذا القيد) فتوى إدارة القانون رقم (84/1/2) المؤرخة في 2015/03/25”.

واستكمل: “إن اهداف حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة تصريف أعمال هو خلق الاستقرار الاداري ومعالجة أوضاعه على أسس مهنية واتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرار مصالح الدولة ومؤسساتا، وليس التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية”، متابعاً: “نلفت انتباهكم الى وجود قانون قائم ينظم العملية لانتخابية لمجلس النواب القادم وهو القانون رقم (2) لسنة 2021م صادر عن مجلس النواب بتاريخ 5 اكتوبر 2022م، وأن قراركم المشار إليه بشأن تشكيل لجنة تتولى اعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب يعد قرار معيب بعيب اغتصاب السلطة ويساهم في خلق حالة من الفوضى”.

وأتم: “عليه فإن الأمر يتطلب منكم سحب قراركم المشار إليه أعلاه لمخالفته لصحيح القانون والتزامكم بعدم مخالفة ما تم ذكره في هذا الكتاب”.