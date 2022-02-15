«كرموس»: هناك أعضاء بمجلس الدولة تلقوا تهديدات

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن “هناك عدد من الأعضاء تلقوا تهديدات فيما يتعلق بالتصويت على تزكيات لرئيس الحكومة فتحي باشاغا”.

وقال «كرموس»: في تصريح خاص لشبكة «الرائد»، إن الأعضاء الذين تلقوا تهديدات “تقدموا بشكل رسمي بشكوى للنائب العام”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الخميس الماضي لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.