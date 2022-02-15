هذا ما قالته الأمم المتحدة بشأن الحكومة المعترف بها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه يوجد في ليبيا رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، وهناك أيضا رئيس وزراء مكلّف أعطِي عدة أسابيع لتسمية حكومة.

وردّا على سؤال بشأن من ستتعامل معها الأمم المتحدة كحكومة معترف بها، قال دوجاريك: “أولا، الأمر يعود للشعب الليبي لترتيب وضعه.. من وجهة نظرنا يوجد رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة، وهناك أيضا رئيس وزراء مكلّف أعطِي عدة أسابيع لتسمية حكومة”.

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين: “من الواضح من جانبنا أنه لا يجب أن يكون هناك عنف ولا يجب أن يكون هناك (استخدام) للقوة بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأكد على حاجة القادة للمضي قدما بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وخارجها.

ودعا القادة الليبيين إلى أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولا وقبل كل شيء، ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع.