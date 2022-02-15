باشاغا يجري مشاورات مع عقيلة صالح ونواب عن المنطقتين الشرقية والجنوبية

أجرى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع كل من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وعدد من أعضاء المجلس عن المنطقتين الجنوبية والشرقية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لباشاغا.

وأكد المكتب الإعلام في تصريح صحفي، مساء اليوم، ان مشاورات باشاغا «مازالت جارية مع جميع الأطراف» وذلك «بهدف إشراك الجميع وصولًا إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة الليبية» الجديدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لباشاغا أن مشاوراته ستشمل كذلك أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء المجلس ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني.

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وأصدر مجلس النواب، اليوم، قراره رقم (1) لسنة 2022، الذي نصت المادة الأولى منه على أن «يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية»، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقبل يومين، أعلن باشاغا أنه شرع في إجراء مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.