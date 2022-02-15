أديب: ليبيا قد تكون الدولة التي اختارها داعش لنقل مركز سلطته لها بعد انهياره في العراق وسوريا

ليبيا – رأى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، أن خطر تنظيم داعش لم يتضاءل في أي مكان بالعالم، ومنه ليبيا؛ وهو ما تؤكده العمليات التي شنها في الأسابيع القليلة الماضية في أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لن يؤدي إلى تغيير أو بطء في حركة الخلايا التابعة له كما يتوقع البعض، كونها تعمل بشكل غير مركزي.

أديب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية لم يستبعد أن تكون ليبيا هي الدولة التي اختارها التنظيم لنقل مركز سلطته لها بعد انهياره في العراق وسوريا.

وأوضح أن حالة الهشاشة الأمنية على الحدود في ظل ما تواجهه بعض دول الجوار الليبي من اضطرابات، تجعل من الجنوب تحديدًا بيئة خصبة للتنظيم، فضلًا عن قربها من الخزان البشري الموجود في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى عدم توحد الجهود لمحاربته، بسبب انقسام المؤسسة العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية