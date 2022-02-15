“مؤسسة النفط” تشيد بإجراءات النائب العام لحماية خط نقل الغاز

أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بإجراءات النائب العام الصديق الصور حيال الأوامر الصادرة عنه و القاضية بإزالة كل المباني والمنشآت الداخلة في نطاق خط الغاز الساحلي المحددة بــ50مترًا من كل جانب.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته الثلاثاء، أن إجراءات النائب العام جاءت عقب شكوى تقدمت بها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأشارت إلى أنه يأتي في إطار حماية البنية التحتية لخطوط نقل الغاز وضمان سلامة المواطنين؛ نظرًا لما له تداعيات خطيرة في حال حدوث أي عطب.

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