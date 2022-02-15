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المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: باشاغا أجرى مشاوراته مع رئيس مجلس النواب للوصول إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات مازالت جارية مع جميع الأطراف وفي هذا الإطار سيتم استكمال هذه الاجتماعات والمشاورات مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه بهدف إشراك الجميع وصولا إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة الليبية”.

المكتب، وفي إيجاز صحفي له، قال: “أجرى رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا مشاوراته اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية والجنوبية”.

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قناة ليبيا الحدث

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