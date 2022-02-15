علي أوحيدة: بدون انتخابات لن تنهض ليبيا على قدميها

قال الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، إن “الحكومة الليبية المقبلة ستكون «نادي الفاشلين السابقين» الذين لم يسعفهم الحظ حتى الآن، في مواجهة نادي اللصوص الحاليين”.

وأضاف «أوحيدة»؛ فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه “بدون انتخابات مباشرة وبرعاية دولية صارمة ليبيا لن تنهض على قدميها، لا تحاول”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الخميس الماضي لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.