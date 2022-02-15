مجهولون يضرمون النيران في قاعة اجتماعات المجلس البلدي بني وليد

أكد مصدر أمني بمدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» تعرض قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي، اليوم الثلاثاء، لـ«حريق متعمد من قبل مجهولين».

وقال المصدر الأمني إن الجهات الأمنية بالمدينة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، باشرت التحقيقات في الحادث لمعرفة أسباب الجريمة وتسليم الجناة إلى العدالة.

من جهتهم أعرب عميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد عن استنكارهم لهذه الجريمة التي تستهدف المؤسسات الحكومية، مطالبين الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.

آثار الحريق بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)