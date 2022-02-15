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المجلس الاجتماعي لقبائل الخمس يؤكد دعمه لقرارات مجلس النواب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن المجلس الإجتماعي لقبائل الخمس عن دعمه لمشروعية قيام البرلمان بإنهاء عمل الحكومة واختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، بالإضافة الى توافق مجلسي الدولة والنواب في المسار الدستوري والتنفيذي.

وأصدر المجلس بيانا أعلن فيه ضرورة احترام إرادة المواطن وحقوقه المدنية من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفي إطار دستوري يكفل السلم الإجتماعي .

كما دعم المجلس كافة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وإنهاء حالة الانقسام التي تستنزف موارد وخزانة الدولة.

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قناة ليبيا الحدث

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