شركة الكهرباء: بداية تشغيل مشروع طبرق الاستعجالي مايو المقبل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية للوحدة الأولى بمشروع طبرق الإستعجالي إلى 85%، ووصول إنجاز الوحدة الثانية إلى 50٪.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن ذلك التوضيح يأتي في إطار «الحرص على وضع المواطن في صورة الجهود التي تقوم بها للرفع من كفاءة الشبكة وصولاً لأفضل وضع تشغيلي».

واضافت «أن من المواقع المهمة لرفع القدرات الإنتاجية مشروع طبرق الإستعجالي المكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميجاوات بواقع 185 ميجاوات لكل وحدة إنتاجية»، مشيرة إلى أنها تحرص كل الحرص على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها.

وتابعت، أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية للوحدة الأولى بالمشروع وصلت 85%، حيث تم تركيب التوربينة والمحول الرئيسي والمولد والمحولات المساعدة على القواعد المخصصة لها وستكون على الشبكة نهاية شهر مايو 2022 م كما وصلت نسبة الإنجاز للوحدة الثانية 50%.

ولفتت إلى أنها أقامت دورة تدريبية بمحطة الخمس لطاقم التشغيل والصيانة بمشروع طبرق الإستعجالي، وأنتهت الدورة التدريبية للمجموعة الأولى والتحاق المجموعة الثانية يوم السبت القادم الموافق 2022/2/19 م .