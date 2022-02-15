اللجنة العسكرية: الأخطار باتت تحدق بالبلاد.. وندعو لضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن

دعت اللجنة العسكرية 5+5 في المنطقة الغربية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية، مشيرة إلى أن صراع الأطراف السياسية يهدد جهود بناء السلام ويعرضها للتلاشي والانهيار.

وأضافت اللجنة أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد، وأن الانتخابات هي البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجرائها.

ولفتت إلى أن توقيعها على وقف إطلاق النار أنهى مرحلة عصيبة من الصراع ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا