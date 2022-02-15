لجنة مكلفة من الخارجية تزور سجناء ليبيين بالجزائر

أخبار ليبيا24

أجرت، لجنة مُكلفة من وزارة الخارجية زيارة إلى الجزائر للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين بالسجون الجزائرية.

وقالت الخارجية، في بيان، إن هذه الزيارة أتت في إطار متابعتها لملف السجناء الليبيين في الخارج. وبناء على تعليمات وكيل الوزارة لشؤون المغتربين رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، محمد سعيد زيدان.

وأضافت، أن اللجنة المكلفة أنهت زيارتها للشقيقة الجزائر وتابعت خلالها مع السفارة الليبية أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم .

ولم تبين الوزارة، عند عدد السجناء الليبيين بالسجون الجزائرية ولا طبيعة القضايا التي سجنوا بموجبها.

زيارة السجناء

وذكرت أنه تمت مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في جمهورية الجزائر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا. من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم.

وأوضحت، أن وبالتنسيق مع السلطات الجزائرية قامت اللجنة بزيارتهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر ووقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم. ووفرت لهم احتياجاتهم.