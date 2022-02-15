اقعيم يفتتح مديرية أمن أوجلة اجخرة وعدد من المراكز الشرطية

افتتح وكيل الشؤون الفنية بوزارة الداخلية فرج اقعيم، مديرية أمن أوجلة اجخره وعدد من المراكز الشريطة بالمنطقة الجنوبية.

بدوره تعهد اقعيم، بتقديم الدعم اللازم من الآليات المجهزة والإمكانات والملابس للمراكز، بالإضافة إلى مزيد من الدعم حال توفر الإمكانات، داعيا رجال الشرطة للتحلي بالهمة العليا والروح الوطنية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تخلل مراسم الافتتاح جولة تفقدية للمديريات والتمركزات الأمنية على حدود المدينة للاطمئنان على الوضع الأمني ورفع الروح المعنوية لدى رجال الأمن بالمنطقة الجنوبية.