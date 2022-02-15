رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتح محكمة جالو الإبتدائية

جالو 15 فبراير 2022 (وال)- افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس، مبنى محكمة جالو الابتدائية التي تقع في نطاق محكمة استئناف بنغازي، وذلك بحضور أعضاء المجلس ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان والمحامين العامين بمحاكم استئناف بنغازى وطبرق والبيضاء.

كما حضر مراسم الافتتاح عدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وبلديات وأعيان جالو وأوجلة وأجخرة، ومن الأجهزة الضبطية إلى جانب مدعوين بالمناسبة.

والجدير بالذكر أن محكمة جالو الابتدائية ستتبعها محاكم كلا من جالو وأوجلة وأجخرة الجزئية. (وال) ف ك/ ر ت

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