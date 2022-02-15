غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الروسي الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطورات الأزمة الليبية، وذلك مع عبر خاصية الفيديو كونفراس.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الطرفين بحثا الأوضاع التي تعيشها الدولة الليبية، وكذلك الوضع في سوريا ومنطقة البلقان وقضايا أخرى.

ومن جانب آخر قالت وزارة الخارجية الروسي، إن لافروف أطلع جوتيريش بالتفصيل على مفاوضات روسيا الجارية مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الضمانات الأمنية وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة مثل الوضع في سوريا وليبيا وأنشطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.

ولفت لافروف إلى المشاكل التي تواجه البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الولايات المتحدة بسبب فشل الجانب الأمريكي في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية المؤسسات المركزية للمنظمة العالمية.