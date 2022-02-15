الحراري يشدد على أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية

شدد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري على أهمية مراجعة الخطط الحالية لمواجهة الأزمة مع الشركاء الدوليين المعنيين بملف الهجرة خصوصا وأن التقارير الدولية والمحلية تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة في البلاد.

وقال الحراري في تصريحات صحفية، إن البرامج الحالية لم تسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ وهو ما يوجب مراجعتها، مشيراً إلى وجوب التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير القانونية من خلال دعم قدرات السلطات الليبية على مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود، إضافة إلى تنمية المناطق التي أصبحت في مسارات الهجرة وتحسين أوضاع المهاجرين.

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