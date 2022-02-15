الكهرباء تؤكد استمرار العمل بمحطة طبرق الاستعجالية

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمشروع محطة طبرق الاستعجالي المكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميغاوات بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة إنتاجية.

كما أكدت الشركة، في بيان، حرصها على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها. وذكرت أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية للوحدة الأولى وصلت إلى 85 بالمائة.

وقالت، إنه تم “تركيب التوربينة والمحول الرئيسي والمولد والمحولات المساعدة على القواعد المخصصة لها وستكون على الشبكة بإذن الله تعالى نهاية شهر مايو 2022”. وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أن نسبة الإنجاز للوحدة الثانية وصلت إلى 50 بالمائة.

وأكدت أنها سارعت بإقامة دورة تدريبية بمحطة الخمس لطاقم التشغيل والصيانة بمشروع طبرق الاستعجالي. ولفتت إلى أن الدورة التدريبية للمجموعة الأولى انتهت، والتحاق المجموعة الثانية سيكون يوم السبت القادم.

عقد إنشاء محطة طبرق

وفي نوفمبر 2021 تحدث مدير موقع مشروع محطة طبرق الغازية، عبدالباسط العوامي، لأخبار ليبيا 24. حول موعد دخول المحطة للعمل لحل بعض مشاكل الكهرباء في ليبيا.

وقال العوامي، إن “المحطة ستدخل للعمل في شهر مارس 2022”. لافتا إلى أن الشركة اليونانية المنفذة تعاني بعض العوائق المالية لدى الدولة خاصة العملة المحلية.

ووقع عقد إنشاء المحطة في سبتمبر 2017 بين الشركة العامة للكهرباء وشركة متكا اليونانية، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.