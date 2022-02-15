75 عضو بمجلس الدولة: إجراء سحب الثقة من الحكومة موافق للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ونرحب به

أصدر 75 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري بياناً بشأن ما صدر عن مجلس النواب.

أعضاء المجلس وفي بيان لهم، تحصلت قناتنا على نسخة منه، قالوا: “في الوقت الذي نشاطر فيه أبناء شعبنا مطالبهم المشروعة في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبصفتنا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، وشركاء لمجلس النواب في العملية السياسية وفقا للإتفاق السياسى الحاكم لإدارة المرحلة، ومن دوافع مسؤولياتنا الوطنية فإننا نعلن إن ماصدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ (2022-2-10) تعد تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية بالمجلس الأعلى للدولة، وإن التعديل الدستوري الثاني عشر، اقر من لجنتي خارطة الطريق بالمجلسين بصيغته النهائية قبل تصويت محلس النواب والأن بعد أن صوت مجلس النواب وفقا لما تم التوافق عليه فإن مجلس الدولة عليه أن يصوت على الصياغة التي تم التوافق عليها بين اللجنتين”.

وتابعوا: “وأن دعوة بعض أعضاء المجلس لمناقشة التعديلات هي خطوة عديمة الجدوى إذا نتج عنها أي تعديل مخالف لما تم إقراره في تعديل مجلس النواب فهذا يلزم تعديله عند مجلس النواب وإلا فلا جدوى منه، علاوة على أنها تؤدي إلى زعزعة الثقة بين المجلسين وتفسد التوافق الذي رحب به كل الليبيين”.

وأضافوا: “التعديل الدستوري المقترح جاء بناء على المادة (12) من الاتفاق السياسي والمادة (36) من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء، والتعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، وبنود التعديل الدستوري المقترح تحوي ضمانات تنهي المرحلة، ولا تعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، ولا تعد تمديدا لمرحلة انتقالية اخرى طويلة الامد، وجاءت بعض المواد لسد الفحوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وتحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية، والاتفاق على المواد محل التعديل في مشروع الدستور لكي لايزيد الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ”.

واستكملوا: “رغم أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل ، لذا كان لزاما الذهاب في المسار التنفيذي وتضمن الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين، والمتعلق بفصل المسارات، وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات، وقد عرضت على المجلس الصيغة النهائية التي تتعلق بعذا المسار، ولقد جاء إجراء سحب الثقة من الحكومة موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وقد عبر المجلس حينها عن ترحيبه الذي جاء متزامنا مع موعد انتهاء ولاية الحكومه في 24 ديسمبر، وآلية اختيار السلطة التنفيذية تمت بالاتفاق بين المجلسين بأن يتحصل المترشح على ثلاثين تزكية من أعضاء مجلس الدولة وأربعين من أعضاء البرلمان وهذا ما تحقق فعلا، وتحصل فقط فتحي باشاغا على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية، ونضم أصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركائنا من أعضاء مجلس النواب وزملائنا بالمجلس بالعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادى اجترار الفشل، وذلك بالعمل على تنفيذ ما تم اقراره في هذا التعديل”.