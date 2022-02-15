«الحراري»: ملف الهجرة والتخفيف من تداعياته أصبح من الأولويات الوطنية

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، على “أهمية مراجعة الخطط الحالية لمواجهة الأزمة مع الشركاء الدوليين المعنيين بملف الهجرة”.

وأعرب «الحراري» في تصريح نشره حساب مجلس النواب على فيسبوك، عن “بالغ قلقه من التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا”.

وأردف؛ أن “البرامج الحالية لم تساهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ وهو ما يوجب مراجعتها، والتركيز على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من خلال دعم قدرات السلطات الليبية على مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود”.

وتابع؛ “بالإضافة إلى تنمية المناطق التي أصبحت مسارات الهجرة، وهو الأسلوب الأكثر نجاعة من التركيز فقط على منع المهاجرين من عبور المتوسط أو تحسين أوضاع المهاجرين غير نظاميين في ليبيا”.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية في تصريحه إلى أن “الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار، وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين”.

ولفت إلى أن “التقارير الدولية التي تلقي اللوم على السلطات الليبية لا تراعي الأوضاع السياسية الصعبة وهشاشة المؤسسات في ليبيا، والتي تجعل من الصعب على الجانب الليبي أن يواجه الأزمة من جوانبها المختلفة، فيما تغفل تلك التقارير الجوانب السلبية لظاهرة على البلاد من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية”.

وختم «الحراري»، مرحبًا “بالتعاون مع دول الجوار والمؤسسات الدولية ذات العلاقة”، مؤكدا أن “ملف الهجرة والتخفيف من تداعياته أصبح من الأولويات الوطنية”.